Координаційний штаб: Україна повернула тіла 25 полеглих захисників

Сьогодні, 25 жовтня, відбулася операція з обміну тілами загиблих, під час якої Україна повернула тіла 25 полеглих захисників, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України" , — сказано в повідомленні.

Як повідомлялось, 11 жовтня Україна повернула тіла 62 полеглих захисників, у тому числі з окупованої Оленівки Донецької області.