Координаційний штаб: Україна повернула тіла 25 полеглих захисників
Сьогодні, 25 жовтня, відбулася операція з обміну тілами загиблих, під час якої Україна повернула тіла 25 полеглих захисників, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України", — сказано в повідомленні.
Як повідомлялось, 11 жовтня Україна повернула тіла 62 полеглих захисників, у тому числі з окупованої Оленівки Донецької області.