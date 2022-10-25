Естонія планує запровадити заборону на імпорт нафти з Росії з 5 грудня

Уряд Естонії планує запровадити заборону на імпорт нафти з Росії з 5 грудня – це на два місяці раніше встановленого санкціями Європейського Союзу крайнього терміну, повідомляє Європейська правда.

Про це в інтерв’ю Postimees заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Ми бачили, що Євросоюз встановив поступовий перехідний період для введення санкцій на імпорт і транзит російської сирої нафти і нафтопродуктів, який закінчується в лютому наступного року. І бачили, що завдяки географічному положенню Естонії – сусідству з Росією і нашими портами – транзит усе-таки триває. Позиція Естонії завжди полягала в тому, що з цим потрібно покінчити якомога швидше" , – підкреслив міністр.

"З огляду на той факт, що Рійгікогу (парламент Естонії) визнав режим Путіна терористичним, і війна (в Україні) увійшла в нову, кривавішу фазу, минулого тижня уряд ухвалив принципове рішення, і я сподіваюся, що буде ухвалено й офіційну постанову. Це означає скорочення перехідного періоду: з 5 грудня транзит російської нафти і нафтопродуктів до Естонії має бути повністю зупинений" , – підтвердив він.

Згідно з чинними нині санкційними рішеннями Європейського Союзу, отримані з нафти сирі олії, вироблені з бітумінозних мінералів, можна імпортувати до 5 грудня, а інші нафтові олії – до 5 лютого. Ці рішення діють у тому разі, якщо підприємці підписали договір до 4 червня, коли було затверджено відповідні санкції.

Формально російська нафта не ввозиться в Естонію ще з літа, але естонські ЗМІ з’ясували, що згідно з митними деклараціями деякі компанії імпортують із Росії паливоподібні продукти та інші нафтопродукти на мільйони євро. Вони змішують відповідні моторні палива в Естонії, щоб приховати походження нафтопродуктів.

Глава МЗС Естонії додав, що рішення про заборону імпорту нафти з Росії уряд має остаточно ухвалити у четвер.

Як повідомлялося, санкції Європейського Союзу, спрямовані на експорт російської нафти, можуть почати даватися взнаки вже зараз, за шість тижнів до того, як вони повинні були набути чинності.