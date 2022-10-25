Колишній голова Нацбанку Шевченко перебуває у Європі

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук, наразі перебуває у Європі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє його Facebook-сторінка.

За його словами, перебуваючи на консульському обліку в країні ЄС він офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцезнаходження.

"Офіційно звернувся до посольства з клопотанням щодо надання мені приміщення для організації відеозв’язку на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит" , - заявив Шевченко.

Шевченко додав, що оголошення його у розшук за викладених вище обставин є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства. Також він додав, що впевнений у своїй правоті.

Нагадаємо, що вчора НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка.

Згідно з даними слідства, у 2014 році посадовці запровадили схему виведення коштів з банку через сплату послуг псевдопосередникам прикриваючи "залученням коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств". Протягом існування схеми держустанова здійснила перерахування на адресу 52 псевдопосередників втративши більше 206 млн гривень.

Нагадаємо, що 4 жовтня, Шевченко заявив про те, що він йде з посади голови Нацбанку за власним бажанням. Причиною цього, як тоді повідомив Шевченко, стали проблеми зі здоров'ям.