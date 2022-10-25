Штайнмаєр: Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS i чотири гаубиці

Німеччина незабаром передасть Україні дві системи MARS і чотири гаубиці. Про це повідомив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час брифінгу після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Незабаром будуть поставлені дві системи MARS і чотири гаубиці", — сказав він.

За словами Штайнмаєра, Німеччина продовжить постачати Україні системи ППО. Під час брифінгу він також сказав, що згоден із Зеленським і Україні «потрібен справедливий мир».

Під час чергової зустрічі Рамштайн 12 жовтня в Міноборони Німеччини повідомили, що найближчими кількома тижнями Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II і самохідні артилерійські установки PzH 2000.﻿

11 жовтня стало відомо, що Німеччина передала ЗСУ першу систему ППО IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні ще три ЗРК IRIS-T якомога швидше. До цього очільниця Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомляла, що Берлін передасть Києву ще три системи ППО IRIS-T наступного року.