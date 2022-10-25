Глава Чечні Кадиров розкритикував російських мобілізованих

Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував російських мобілізованих, які жаліються на погане забезпечення і умови, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Кадирова.

"Зараз мобілізовані записують відео: цього не вистачає, того не вистачає, автомата не вистачає, автомат старий, форма не та. Так почекайте, зате з тої сторони, у нашого ворога, є хороша зброя, хороша форма одягу, все у них є.

У них треба забрати, у них заберемо. Ми не повинні плакати, якщо ми потрібні державі і президенту. Залиште всі свої недоліки собі".

Кадиров додав, що у російської армії будуть такі показники, що "мало не здасться". Також він вкотре пригрозив, що цілями є Одеса, Київ, Харків. Вранці 25 жовтня Кадиров звинуватив Збройні сили України в обстрілі російських регіонів і висловив невдоволення "слабкими відповідями" РФ.

Також 25 жовтня президента Росії Володимира Путіна стурбувала якість спорядження мобілізованих в РФ.