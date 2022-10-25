У Дніпрі через падіння уламків російської ракети виникла пожежа на заправці

У Дніпрі через падіння уламків російської ракети виникла пожежа на автозаправці. Мер міста повідомив про мінімум двох загиблих, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, мера міста Бориса Філатова.

Пряма мова Тимошенка:

"Дніпро. Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню".

Пряма мова Філатова:

"Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС. Чекаємо інформації від ВА (військової адміністрації - ред.)".

На Дніпропетровщині повітряна тривога тривала годину з 21:00 по 22:00.

О 22:15 Тимошенко повідомив, що пожежу локалізовано на площі 300 м. кв.