ОВА: окупанти протягом дня 12 разів обстріляли Сумську область

Російські військові упродовж дня 12 разів обстріляли Сумську область. Загалом за день окупанти випустили 106 різних снарядів по семи громадах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

У Краснопільській громаді росіяни двічі атакували один і той самий населений пункт – з безпілотника скидали вибухові пристрої. Середино-Будська громада двічі була під ворожим обстрілом. Спочатку близько 10:00 росіяни випустили 9 хв, а близько 19:00 із САУ вдарили ще п'ять разів.

У Юнаківській громаді зафіксовано удари зі 120 мм мінометів. У Шалигінській громаді росіяни також використали міномети для обстрілу прикордонних сіл, сім прильотів. Миколаївська громада також двічі постраждала від артударів, зафіксовано 18 прильотів зі ствольної артилерії.

У Білопільській громаді ввечері було зафіксовано мінометний обстріл з території Росії. Загалом 27 прильотів. Один зі снарядів потрапив до будинку мирних мешканців та викликав пожежу.

Нагадаємо, що вчора російські військові сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Внаслідок артударів ніхто не постраждав.

Раніше також повідомлялося, що 23 жовтня росіяни обстріляли шість громад Сумської області з мінометів, реактивної та ствольної артилерії.