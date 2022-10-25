Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єром Британії Сунаком

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 25 жовтня, провів переговори з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, повідомляє Новое время.

У вечірньому зверненні глава держави розповів, що запросив Сунака в Україну.

"Вірю, що партнерство між нашими державами і вже традиційне британське лідерство у захисті демократії та свободи й надалі лише посилюватимуться. Україна і Британія досягли найкращих відносин станом на зараз, але потенціал для збільшення нашої співпраці та більшої користі нашим суспільствам ще є" , - зазначив Зеленський.

Ріші Сунак 25 жовтня був офіційно призначений прем'єр-міністром Великої Британії. Він став наймолодшим главою британського уряду і першим прем'єром азіатського походження. Сунак залишився єдиним кандидатом з високим рівнем підтримки після того, як його суперниця, очільниця Палати громад Пенні Мордонт оголосила, що виходить із перегонів.

20 жовтня Ліз Трасс оголосила про свою відставку після 45 днів на посаді прем'єра Британії.