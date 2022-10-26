Маск планує закрити угоду з Twitter у п'ятницю - Bloomberg

CEO Tesla Ілон Маск пообіцяв кредиторам завершити придбання Twitter за $44 млрд до п'ятниці, повідомляє Новое время.

Про це мільярдер заявив під час відеоконференції з банкірами, які допомагають фінансувати угоду.

За даними джерел Bloomberg, банки, які надають $13 млрд. фінансування, завершили складання остаточної кредитної угоди. Нині вони перебувають у процесі підписання документації. Це один з останніх кроків перед фактичною відправкою коштів Маску.

Готівка, як очікується, зберігатиметься на депозитному рахунку в четвер, зазначає агентство.

У липні Ілон Маск заявив, що припиняє свою угоду з Twitter. Суд Twitter проти Маска через відмову бізнесмена купити соцмережу за $44 млрд був призначений на 17-21 жовтня.

За два тижні до початку слухань Маск заявив, що готовий купити Twitter за $44 млрд.

Маска має час до 28 жовтня, щоб закрити угоду з Twitter. Якщо на той час угода не буде укладена, дату судового розгляду буде призначено на листопад.