Генштаб: Число втрат серед російських військових наближається до 69 тис.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 по 26.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 68 900 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2628 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 5351 (+30) од,

артилерійських систем – 1686 (+12) од,

РСЗВ – 379 (+2) од,

засобів ППО ‒ 192 (+2) од,

літаків – 271 (+0) од,

гелікоптерів – 248 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1379 (+7),

крилатих ракет ‒ 350 (+0),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4076 (+22) од,

спеціальної техніки ‒ 149 (+0).

Дані уточнюються.