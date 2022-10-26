Генштаб: Число втрат серед російських військових наближається до 69 тис.

Генштаб: Число втрат серед російських військових наближається до 69 тис.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 по 26.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 68 900 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2628 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5351 (+30) од,
  • артилерійських систем – 1686 (+12) од,
  • РСЗВ – 379 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 192 (+2) од,
  • літаків – 271 (+0) од,
  • гелікоптерів – 248 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1379 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 350 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4076 (+22) од,
  • спеціальної техніки ‒ 149 (+0).

Дані уточнюються.

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