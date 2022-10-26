Генштаб: Число втрат серед російських військових наближається до 69 тис.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 по 26.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 68 900 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2628 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5351 (+30) од,
- артилерійських систем – 1686 (+12) од,
- РСЗВ – 379 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 192 (+2) од,
- літаків – 271 (+0) од,
- гелікоптерів – 248 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1379 (+7),
- крилатих ракет ‒ 350 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4076 (+22) од,
- спеціальної техніки ‒ 149 (+0).
Дані уточнюються.