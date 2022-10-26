У Міноборони пояснили, чому наступ ЗСУ у Херсонській області сповільнився

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дощова погода трохи сповільнила наступ ЗСУ у Херсонській області, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Fox News Резніков зазначив, що попри це, українські сили просуваються вперед і звільняють окуповані території.

"На півдні ми теж продовжуємо кампанію контрнаступу. Прямо зараз погодні умови – я маю на увазі дощі... Нас це трохи сповільнило, але ми використовуємо тактику звільнення наших сіл крок за кроком та кілометр за кілометром. І ми продовжимо це робити" , - сказав він.

За даними оперативного командування Південь, Сили оборони України звільнили вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області, в яких мешкає понад 12 тисяч осіб.