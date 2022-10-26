Розвідка Британії: У Росії набирає обертів антивоєнний рух

Губернатор Білгородської області повідомив, що 24 жовтня вибуховий пристрій пошкодив залізницю біля села Новозибкове, приблизно за 15 км від російсько-білоруського кордону. Як зазначають у розвідці міністерства оборони Великобританії, лінія є основним залізничним сполученням між Росією та південною Білорусією, повідомляє Дзеркало тижня.

Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група "Стоп вагони" (STW). Це принаймні шостий інцидент диверсії на інфраструктурі російської залізниці, за який STW заявила про себе з червня.

«Це частина ширшої тенденції дисидентських нападів на залізниці як у Росії, так і Білорусі. Російська влада раніше обмежувала присутність STW в Інтернеті» , - вважають британські аналітики.

Для розгортання сил в Україні російські військові насамперед покладаються на залізничний транспорт, але з мережею довжиною понад 33 000 км, переважно через ізольовані території, систему надзвичайно складно захистити від фізичних загроз.

"Російське керівництво буде ще більше стурбоване тим, що навіть невелика група громадян достатня для протидії конфлікту, щоб вдатися до фізичного саботажу" , - додають у британській розвідці.