Defnews: Перші комплекси NASAMS незабаром розгорнуть в Україні

Видання Defense News повідомляє, що виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві системи протиповітряної оборони NASAMS, незабаром їх розгорнуть в Україні, повідомляє Українська правда.

"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Дві з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вони (незабаром - ред. Defnews) будуть встановлені в Україні" , - заявив виконавчий директор Raytheon Technologies Грег Хейс в ефірі CNBS.

Це система протиповітряної оборони малої дальності, вона може стріляти (вдосконаленою ракетою середньої дальності AIM-120 "Повітря-повітря" - ред. Defnews) і збивати все в небі – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів".

Видання зазначає, що NASAMS забезпечить захист від російських атак на середній та дальній дистанції. До цього Хейс повідомив, що попит на NASAMS зростає з моменту вторгнення Росії в Україну.