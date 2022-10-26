Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки та оборони, повідомляє Ділова столиця.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Зокрема, Зеленський увів до складу РНБО голову Національного банку України Андрія Пишного.

"…Увести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Пишного Андрія Григоровича — голову Національного банку України (за згодою)" , — йдеться в указі №736/2022.

Також зі складу РНБО виведений колишній голова Національного банку Кирило Шевченко.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях Кирилу Шевченку. Йдеться про період його керівництва "Укргазбанком".

Згодом НАБУ оголосило Шевченка у розшук.