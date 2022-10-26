ISW: Кремль шукає релігійний підтекст для війни в Україні

У Росії оголосили новий привід для продовження військових дій в Україні, боротьбу з «фанатиками», які прагнуть відмовитися від цінностей Російської православної церкви, ісламу та іудаїзму, так звана «повна десатанізація» країни, повідомляє Дзеркало тижня.

На думку аналітиків Інституту дослідження війни (ISW), у пошуках нової релігійної концепції, зрозумілої представникам різних конфесій, російське керівництво намагається вирішити проблеми інакомислення серед груп релігійних меншин у Збройних силах РФ.

Оголошена "часткова мобілізація" в Росії значною мірою спирається на нацменшини, що іноді призводить до трагічних випадків, таких як на полігоні в Білгородській області. Ймовірно тому, що російські чиновники все частіше намагаються пов'язати війну РФ в Україні з релігійними концепціями, нібито доступними як для християн, так і для мусульман.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров 25 жовтня заявив, що війна в Україні тепер є джихадом проти українського сатанізму. Подібними висловлюваннями відзначився і помічник секретаря Ради безпеки Росії Олексій Павлов.