Резніков: ЗСУ контролюють усі мости через Дніпро в Херсоні

ЗСУ контролюють усі мости через Дніпро у Херсоні, тож окупанти не зможуть залишити місто, як це сталося в Ізюмі Харківської області. Про це в інтерв'ю американському виданню Fox News розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Корреспондент.

Він вважає, що окупантам небезпечно для життя залишатися в Херсоні та вести вуличні бої із ЗСУ, але шляхів відступу у них не буде.

"Не зовсім вірю, що росіяни матимуть змогу вести вуличні бої. Тому що для них це не найоптимальніший варіант. Ми контролюємо всі мости на річці Дніпро, використовуючи HIMARS та іншу артилерію. І для них ризиковано залишатися у Херсоні, бо вони потім не зможуть втекти, як це зробили в Ізюмі" , - зазначив міністр.

Також він повідомляв, що війна в Україні зараз на третьому етапі - поступове звільнення окупованих територій. На першому етапі завданням було зупинити російську армію, на другому - стабілізувати ситуацію вздовж усієї лінії фронту, що й було зроблено. Триває третій етап - звільнення захоплених міст та сіл.

Окрім того, ЗСУ продовжують звільняти Херсонщину, однак процес уповільнився через погодні умови.