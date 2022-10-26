ОГП: з початку повномасштабної війни в Україні загинуло 430 дітей
Станом на ранок 26 жовтня більше ніж 1252 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За офіційною інформацією 430 дітей загинуло та понад 822 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Дані уточнюються.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 419, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.
У понеділок, 24 жовтня, внаслідок обстрілу ворогом цивільного автомобіля на території Олешківської ОТГ Херсонської області поранено 5-річну дівчинку.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2677 закладів освіти, 331 з них зруйновано повністю.