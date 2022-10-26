ОГП: з початку повномасштабної війни в Україні загинуло 430 дітей

Станом на ранок 26 жовтня більше ніж 1252 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора﻿.

За офіційною інформацією 430 дітей загинуло та понад 822 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 419, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.

У понеділок, 24 жовтня, внаслідок обстрілу ворогом цивільного автомобіля на території Олешківської ОТГ Херсонської області поранено 5-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2677 закладів освіти, 331 з них зруйновано повністю.