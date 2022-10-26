Рекордний дефіцит Бюджету-2023: Мінфін чекає на допомогу від Заходу

Україна потребує додаткового зовнішнього фінансування для покриття дефіциту держбюджету у наступному році. Міністр фінансів Сергій Марченко сказав про це під час візиту до Німеччини в рамках німецько-українського економічного форуму, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Дефіцит державного бюджету у 2023 році прогнозується на рівні 38 млрд доларів. Я постійно веду перемовини з колегами з різних країн-партнерів, міністрами фінансів, щодо надання Україні зовнішнього фінансування для забезпечення першочергових видатків державного бюджету" , - зазначив Марченко.

Міністр фінансів також наголосив, що в цих складних умовах повномасштабної агресії РФ проти України, вкрай необхідним є зберегти економічну стійкість України.

Раніше новий голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що загальна потреба у фінансуванні у 2023 році становитиме 38 млрд доларів. Він зазначив, що його залучення - це спільна справа для усіх урядових організацій.