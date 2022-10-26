В Україні другий день поспіль відключення світла

Диспетчерський центр Укренерго у середу, 26 жовтня, другий день поспіль застосував графіки обмеження для промислових та інших споживачів по всій території України. Про це повідомляє прес-служба компанії﻿.

"Для підтримки стабілізаційної роботи енергосистеми Диспетчерського центру Укренерго надало операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання всіх категорій споживачів електроенергії в Північному, Центральному, Південно-Західному, Західному, Дніпровському та Південному регіонах України" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами росіян.

"Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів" , - додали в компанії.

Споживачів просять дбайливо підходити до споживання електроенергії.