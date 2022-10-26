Foreign Policy: РФ вербує афганських командос на війну в Україні

У зв’язку з масштабними втратами РФ в Україні кремлівський режим вирішив завербувати колишніх афганських командос, які втекли з країни після захоплення там влади терористами Талібану, повідомляє Foreign Policy з посиланням на власні джерела, повідомляє Новое время.

За наявними даними, Москва сподівається, що навчена США легка піхота допоможе змінити ситуацію на полі бою на користь російських окупаційних сил.

Йдеться насамперед про офіцерів Корпусу командос Національної армії, який вважався «елітним» підрозділом.

У той же час, незважаючи на те, що США витратили на підготовку сил безпеки Афганістанублизько $90 млрд, його бійці під час наступу бойовиків Талібану в 2021 році здавали свої позиції практично без бою, прагнучи якнайшвидше втекти до Пакистану.

У зв’язку з цим ефективність таких спецпризначенців проти ЗСУ викликає сумніви.

Як розповіли деякі з колишніх афганських командос, вербування, за яким, ймовірно, стоїть скандальна російська ПВК Вагнера, відбувається через WhatsApp і Signal.

Крім того, за словами одного з них, цим займаються також іранські військові, які мають у Тегерані для цієї мети спеціальне бюро.

Водночас, співрозмовник зазначає, що колишні командос не горять бажанням воювати за РФ, проте після захоплення влади в Афганістані талібами вони опинилися у досить скрутному становищі.