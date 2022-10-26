В Україні в безпечні регіони вже переїхало 761 підприємство

За програмою релокації в більш безпечні регіони переміщено 761 підприємство. Про це повідомила﻿ заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі національного телемарафону.

З них вже відновили роботу на новому місці — 80%.

Ще для 274 підприємств зараз здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування.

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (30% релокованих підприємств), Закарпатської (17%), Чернівецької (11%), Івано-Франківської (8%), Хмельницької (7%) та Тернопільської (7%) областей.