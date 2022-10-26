Путін проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки

Президент РФ Володимир Путін сьогодні, 26 жовтня, проведе оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки. Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

"У другій половині дня президент планує провести оперативну нараду з постійними членами нашої Ради безпеки" , - зазначив він.

Нагадаємо, минулого разу Путін на засіданні Радбезу РФ оголосив про рішення ввести військовий стан в анексованих Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях України.