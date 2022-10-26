Штайнмайєр після поїздки в Україну: Все набагато страшніше

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр після своєї поїздки в Україну заявив, що "кожна співчутлива людина хоче, щоб бойові дії припинилися", повідомляє Новое время.

"Все набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині" , - наводить слова німецького президента Tagesschau.

У ході поїздки до Чернігівської області Штайнмайєра застала повітряна тривога і він пройшов в укриття, де він поспілкувався з місцевими жителями. За словами президента, його шокували розповіді людей про пережиту окупацію.

Він також зазначив, що "мир має бути справедливим".

"Це означає, що суверенітет, незалежність та територіальна цілісність України мають бути збережені. Зараз ми не на тому етапі" , – додав Штайнмайєр.

Нагадаємо, 25 жовтня Штайнмайєр прибув до України вперше з початку повномасштабної війни, яку розв'язала РФ.