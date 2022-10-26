Путін заявив про "брудну бомбу України"

Російське керівництво не перестає поширювати історії про нібито плани Києва використати "брудну бомбу" – 26 жовтня про це заявив президент країни-агресора Володимир Путін, повідомляє Українська правда.

Про це розповів Путін на відеозустрічі з учасниками засідання Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб країн СНД

"Залишають без уваги заяви Київського режиму роздобути ядерну зброю. Адже сказано було публічно з боку Київської влади про це. Ні – всі мовчать. Відомо і про плани використовувати для провокації так звану "брудну бомбу"" , - сказав він. ﻿

Путін теж поніс у маси маячню про "брудну бомбу Києва" - на цей раз переказав главам спецслужб СНД. Відео з Telegram-каналу "Вы слушали маяк" pic.twitter.com/wkHoe2tiEr — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 26, 2022

Президент Росії нагадав уже трохи забуті заяви про те, що "США українську територію перетворили на полігон для біологічних експериментів" і заявив, що Україну продовжують "накачувати важким озброєнням".

Водночас, за словами Путіна, в Україні нібито формується "чорний ринок зброї", і нібито навіть є "ризик потрапляння до рук зловмисників переносних зенітних ракетних комплексів, високоточних зразків зброї".

Путін також почав лякати присутніх на засіданні тим, що нібито "розповзання іноземних найманців із бойовим досвідом становить загрозу для країн СНД".