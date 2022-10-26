Понад 8 тис військовозобов’язаних намагалися незаконно перетнути кордон

Від початку воєнного стану понад 8000 військовозобов’язаних чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон України, повідомляє Ліга.net.

Про це, посилаючись на дані Державної прикордонної служби, розповів заступник голови Національного агентства з запобігання корупції Артем Ситник, презентуючи звіт агентства про перетин держкордону.

Понад 5000 порушників з цих 8000 прикордонники зупинили поза пунктами пропуску, решта намагалися схитрувати на паспортному контролі.

Також лише офіційно зафіксовано понад 245 спроб підкупу прикордонників, які відмовилися від хабаря, на загальну суму понад 4 млн грн.