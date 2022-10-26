ЗСУ вперше збили російську крилату ракету завдяки додатку єППО

Українські військові вперше збили російську крилату ракету завдяки вітчизняному мобільному додатку єППО, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у Facebook один з його розробників Геннадій Сульдін.

За його словами, успішне перехоплення ракети завдяки додатку відбулося 22 жовтня десь на південному напрямку.

"Калібр летів дуже на малій висоті, завдяки особливостям рельєфу місцевості локаційно не спостерігався. Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказівку, мали достатньо часу і без зайвих проблем, як на тренажері збили Калібр з ПЗРК Ігла" , — розповів IT-фахівець з конструкторської групи Технарі.

Сульдін також додав, що «система спрацювала саме так, як ми мріяли у травні на початку розробки програми».

Водночас він зазначив, що єППО замислювалося саме як засіб відстеження низьколітаючих дозвукових крилатих ракет, насамперед Калібрів, а загроза російських дронів-камікадзе типу Шахеда іранського виробництва «з'явилася набагато пізніше».