В ОП анонсували "зрозуміліший" графік віялових відключень електроенергії

Найближчим часом в Україні з'явиться "зрозуміліший" графік віялових відключень електроенергії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Працюємо над удосконаленням графіка відключення електроенергії. Такий графік має стати більш зрозумілим для споживачів, головне створювати якнайменше дискомфорту, наскільки це можливо за сьогоднішніх обставин" , - зазначив він.

За його словами, особливу увагу буде приділено потребам критичної інфраструктури та оборони.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю заявив, що графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими для споживачів.

З жовтня після масованих ударів по об'єктах енергетики в Україні застосовуються віялові відключення світла, що збалансує енергосистему. Як правило, електрику можуть відключати від одного до двох разів на день не більше ніж на чотири години.