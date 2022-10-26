ГУР: росіяни не зможуть підірвати Каховську ГЕС зараз
Війська РФ, за даними української розвідки, не зможуть зараз підірвати Каховську ГЕС на території тимчасово окупованої Херсонської області, повідомляє Новое время.
Про це повідомив представник пресслужби ГУР Мінооборони Андрій Юсов у етері телемарафону.
"Щодо Каховської ГЕС. Сьогодні не проведено необхідних робіт, не заміновано ГЕС і дамбу настільки, щоб можна було здійснити повний підрив", — вважає представник розвідки.
Юсов також сказав, що застосування ядерної зброї — це малоймовірний сценарій, і його реалізація наблизить кінець Росії. Однак він наголосив, що Росія є "неадекватною державою, неадекватним урядом", тому загрози зберігаються.
"Тобто це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації", - сказав речник ГУР.
За даними української розвідки, російські окупанти ще в квітні замінували Каховську ГЕС і зараз проводять роботи з мінування шлюзів та опор.
У ГУР заявили, що на дамбі встановлено два КамАЗи без водіїв, повністю завантажені ящиками з вибухівкою. Україна закликає ООН і ЄС направити на ГЕС міжнародну місію.
20 жовтня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області, звідки наступ ЗСУ поступово витісняє російських окупантів.
В Оперативному командуванні Південь зазначили, що російські окупанти, ймовірно, поки що залишають можливість підриву Каховської ГЕС «на крайній випадок».