Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом

Сенат Польщі (верхня палата парламенту) у середу, 26 жовтня, ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє прес-служба Сенату у Twitter.

Документ підтримали одноголосно 85 сенаторів.

Сенатори нагадали, що російські окупанти тероризують мирних українців та бомбардують цивільні об'єкти.

«Бандити у російській формі катують та вбивають військовополонених та мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей… Вони депортують, переселяють та відправляють громадян України на периферію Росії… Володимир Путін та його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. Ось чому Росія повинна бути переможена і позбавлена можливості наражати на небезпеку своїх сусідів», — сказано в документі.

Сенат засудив агресію РФ і закликав усі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати російський режим терористичним. Також сенатори подякували польському народу, уряду, місцевим адміністраціям, громадським організаціям та підприємцям за допомогу українцям після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 13 жовтня ухвалила резолюцію про підтримку України та визнання режиму РФ терористичним.