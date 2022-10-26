ЗМІ: Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster

Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, а також направить до Великобританії до 70 інструкторів для навчання ЗСУ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє ABC.

Зазначається, що таким чином всього Австралія передасть Україні 90 Bushmaster. Також ця країна відправила для ЗСУ шість буксованих гаубиць M777, боєприпаси, 28 бронетранспортерів M113, а також протитанкове та інше озброєння.

"З моменту свого прибуття Bushmasters широко використовувалися ЗСУ, і президент України, міністр оборони та посол запросили ще" , - сказав віцепрем'єр-міністр Австралії Річард Марлес.

Також контингент із 70 військовослужбовців австралійських сил оборони приєднається до багатонаціональних навчань під керівництвом Великобританії одразу після Різдва.

"Йдеться не лише про суверенітет України, мужній народ України захищає міжнародне право, правила та норми" , - заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбаніз.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков говорив, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster українські військові вийшли на річку Оскол і продовжують звільняти Харківську область.