Зеленський розповів про передачу Ізраїлем розвідданих щодо іранських дронів

Після передачі Ізраїлем розвідданих щодо іранських дронів, які кремлівський режим використовує для ударів по Україні, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі країни знаходяться «на початку співпраці», повідомляє Новое время.

Про це він сказав у середу, 26 жовтня, відповідаючи на відповідне запитання журналістів у ході спільного брифінгу зі своїм колегою з Гвінеї-Бісау Умаром Сісоку Ембало у Києві.

"Всіх бентежать наші відносини (з Ізраїлем — ред.). Хоча останнім часом вони стали теплішими. Після паузи ми бачимо кроки вперед… Ми на початку співпраці з Ізраїлем. І це позитивний трек з боку Ізраїлю. Вдячний за це" , — заявив Зеленський.

За його словами, передача Ізраїлем розвідданих щодо дронів, які поставляються Тегераном Москві, «почалася кілька днів тому».

Водночас, український лідер пояснив, що не хотів би розкривати жодних деталей.

Зеленський також зазначив, що розраховує на ще більшу підтримку з боку Ізраїлю.

"Ізраїль знає, що таке війна. Ми вважаємо, що Ізраїль має більше підтримувати Україну. Ми чекаємо на це ще з 24 лютого. Ми бачимо, що ізраїльський народ підтримує українців, але нам потрібне політичне лідерство Ізраїлю" , — додав глава держави.

Не зумівши досягти якихось суттєвих успіхів в Україні, РФ розпочала масовані удари по її об'єктах цивільної інфраструктури та навіть житлових будинках.

Для цього російська армія використовує як ракети, так і закуплені у Ірану дрони-камікадзе.

На сьогоднішні внаслідок таких атак пошкодження отримали близько 30% українських електростанцій.