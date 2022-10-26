Міністр оборони Індії застеріг Шойгу від застосування ядерної зброї

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх під час телефонної розмови у середу, 26 жовтня, заявив міністру оборони РФ Сергію Шойгу що "не слід вдаватися до ядерного варіанту", коли йдеться про війну в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у пресрелізі Міноборони Індії із посиланням на CNN.

Сінгх заявив, що позиція Індії полягає в "необхідності йти шляхом діалогу і дипломатії для якнайшвидшого врегулювання конфлікту".

Він зазначив, що жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива застосування ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам людства.

Нагадаємо, Збройні сили Російської Федерації 26 жовтня під керівництвом президента РФ Володимира Путіна провели "навчання з завдання масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами".

Також 26 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зв’язався з міністрами оборони Індії та Китаю, Раджнатхом Сінгхом та Вей Фенхе, й розповів їм про так звану "брудну бомбу", яку начебто готується застосувати Україна.