ОК "Південь": на Херсонщині збили ударний вертоліт окупантів Ка-52

Захисники України в середу, 26 жовтня, збили на Херсонщині гелікоптер Ка-52 російських окупантів, повідомляє Новое время.

У пресслужбі повітряного командування Південь у Facebook розповіли, що близько 17:00 середи в Бериславському районі Херсонської області було збито ворожий ударний вертоліт. Його знищили бійці підрозділу зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор РФ вже втратила 248 вертольотів, 271 літак, 1379 безпілотників, 350 крилатих ракет і не тільки.

За інформацією британської розвідки, з моменту вторгнення Росія не змогла досягти переваги в повітрі, щоб здійснювати ефективну підтримку з повітря поблизу лінії фронту. Повідомлялося, що агресор втратив щонайменше 23 ударні вертольоти Ка-52, що складає понад 25% парку з 90 вертольотів Ка-52.

За останню добу захисники України збили три ударні вертольоти окупантів.