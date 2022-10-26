Столтенберг: Путін програє, а українські сили стають сильнішими

Російський диктатор Володимир Путін програє на полі бою під час війни проти України, а українські сили зміцнюються, переконаний генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN.

"Президент Путін зазнає поразки на полі бою. Він відповідає невибірковими нападами на українські міста, мирних жителів та об'єкти критичної інфраструктури, а також небезпечною ядерною риторикою" , - заявив Столтенберг під час брифінгу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Він додав, що з кожним тижнем українські сили стають сильнішими та краще забезпеченими. На думку генсека, успіх України на полі бою може зміцнити позиції Києва у будь-яких майбутніх переговорах із країною-агресором РФ.

Також Столтенберг вкотре відкинув заяву Кремля про те, що Україна нібито планує застосувати так звану "брудну бомбу" на своїй території.

На тлі успіхів ЗСУ диктатор РФ все частіше вдається до шантажу України та світової спільноти, недвозначно натякаючи на свою готовність застосувати ядерну зброю.

У відповідь на це президент Володимир Зеленський закликав НАТО не чекати, поки РФ реалізує свої погрози, а вжити превентивних заходів.

Своєю чергою, глава Білого дому Джо Байден заявив, що використання проти України тактичної ядерної зброї буде для Кремля «дуже серйозною помилкою».