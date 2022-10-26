Справа "Роттердам+": НАБУ і САП оголосили 15 нових підозр

У справі "Роттердам+" про підозру повідомили колишніх та чинних посадових осіб Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляють прес-служби САП та НАБУ.

Наголошується, що 26 жовтня повідомлено про підозру 15 особам, серед яких колишні та чинні посадові особи НКРЕКУ "та посадові особи групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до впровадження та застосування так званої формули "Роттердам+".

У САП заявляють, що внаслідок застосування формули "Роттердам+" споживачі електроенергії протягом 2018-2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень.

"Слідство вважає, що у формулу "Роттердам+" було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій із порту в Роттердамі. Як наслідок, протягом 2016-2019 років споживачі електроенергії переплатили понад 39 мільярдів гривень.

У ході розслідування цього факту з'ясувалося, що прийняти таку формулу обчислення окремих членів НКРЕКУ умовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті отримали надприбутки. Як наслідок, відбулася безпідставна сплата всіма споживачами електроенергії коштів через зростання тарифів на електроенергію", - йдеться у повідомленні.

При цьому, додають у САП, інші члени НКРЕКУ "неналежно виконали свої службові обов'язки через недобросовісне ставлення до них та проголосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", що надалі спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам".

На сьогодні про підозру повідомлено 2 колишні голови енергорегулятора; 6 колишнім та 3 діючим членам НКРЕКУ; чинному та колишньому працівникам комісії, а також чинному та колишньому посадовим особам групи приватних теплогенеруючих компаній.

"Шестерим із вищевказаних осіб інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Дії інших осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України" , - йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що це другий епізод масштабного розслідування. Розслідування першого – про незаконну переплату понад 19 млрд грн – завершили у вересні 2022 року.