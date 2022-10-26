Зеленський відповів на прохання "розблокувати відносини" з Росією

Президент Володимир Зеленський розповів, що російська сторона, попри постійні ракетні обстріли України, передала президентом Гвінеї-Бісау прохання про "налагодження мостів" та "розблокування відносин", повідомляє Українська правда.

Про це сказав Зеленський під час брифінгу із президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.

"Щодо сигналів від російської сторони. Пан президент Гвінеї-Бісау їх передав.

Він сказав, що Росія хоче налагодити мости. Я пану президенту більш глибже показав, що у нас відбувається.

Я сказав, щоб були мости між тими чи іншими державами, треба, щоб інфраструктуру не підривали в одній із держав. Тоді, мені здається, про щось у майбутньому нам можна говорити. Друге питання із ким говорити.

Друге питання, яке передала Росія, що треба розблокувати відносини... Давайте почнемо розблокування, принаймні, нашого Чорного моря".

За словами Зеленського, бажання російського президента поговорити - це спланована риторика спрямована на його внутрішню аудиторію і ті країни, які ще не ізолювали політичні відносини з Росією.

Президент зазначив, що для діалогу з будь-якою країною треба, щоб одна держава поважала іншу, її суверенітет, територіальну цілісність і кордони. Поки що всього цього Росія не робить.

Президент також зазначив, що Росія загрожує якоюсь "брудною бомбою", окупувала Запорізьку АЕС.

Умару Сісоку Ембало також розповів, що проінформував Зеленського про свої переговори з керівництвом Росії напередодні.

Крім того, президент Гвінеї-Бісау заявив, що був шокований побаченим під час відвідання кількох регіонів і міст України, які постраждали внаслідок російської агресії.