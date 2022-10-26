Буданов прокоментував звинувачення Кремля про "брудну бомбу"

Глава української розвідки Кирило Буданов назвав звинувачення Кремля про те, що Україна нібито готує брудну бомбу «чимось на кшталт жарту». Він також наголосив, що Київ не планує нічого подібного, повідомляє Новое время.

"Це питання, яке стало чимось на кшталт жарту. І моя відповідь пряма: ми не готуємося. Ми не працюємо над брудною бомбою" , - сказав Буданов у коментарі CNN.

Він нагадав, що Україна запросила інспекторів МАГАТЕ на об’єкти, на яких, як стверджує Росія, розробляються бомби.

"Абсолютно підтримуємо візит місії МАГАТЕ та чекаємо на них. Ми чекаємо, коли вони відвідають усі ядерні об'єкти" , — сказав Буданов.

Він додав, що чим раніше вони прибудуть, то швидше Україна зможе зняти звинувачення Кремля.

23 жовтня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні переговори із французьким, британським та турецьким міністрами оборони. Усім трьом колегам Шойгу висловив «занепокоєння» тим, що Україна нібито готує «провокації» із застосуванням "брудної бомби". Пізніше Шойгу зателефонував міністрам Китаю та Індії та також розповів їм про «брудну бомбу».

В Офісі президента та МЗС України відкинули звинувачення Шойгу у нібито підготовці українською стороною "провокації" з "брудною бомбою".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, і той погодився направити експертів на українські мирні об'єкти, де, згідно з фейками російської пропаганди, розробляють "брудну бомбу".