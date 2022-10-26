ЗМІ: на Тайвань прибула українська делегація

У середу, 26 жовтня, до Тайваню прибула українська делегація. За підсумками зустрічі глава МЗС Тайваню Джозеф Ву пообіцяв надати додаткову допомогу Україні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Central News Agency.

Він також пообіцяв додатково виділити 56 мільйонів доларів США на підтримку України в умовах восьмимісячного російського вторгнення, заявивши при цьому, що нова стипендіальна програма також допоможе більшій кількості українських студентів навчатися на Тайвані.

По відеозв'язку на заході виступила народний депутат Юлія Клименко, а участь взяла народний депутат Кіра Рудик. За словами Ву, після схвалення Законодавчим юанем допомогу буде використано для подальшої підтримки зусиль українців щодо відновлення шкіл, лікарень та іншої інфраструктури, яка, на думку українського уряду чи народу, необхідна.

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого уряд Тайваню приєднався до світових країн у засудженні Москви та запровадженні економічних санкцій щодо неї. Уряд також залучив для України майже 33 мільйони доларів США від тайванців через окремий фонд.

16 вересня заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дав команду воєначальникам підготуватися до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.

3 вересня США схвалили продаж озброєнь Тайваню на 1 млрд. доларів. У Пекіні заявили про загрозу відносинам між Штатами та Китаєм.

Тайвань є частково визнаною державою, яку КНР називає своєю територією. Він керується демократичним урядом і вважається одним із чотирьох «Азіатських тигрів» - найуспішніших економік регіону. Офіційний Пекін категорично заперечує спроб будь-яких країн встановлювати відносини з Тайванем або відвідувати його. США визнають легітимність КНР як єдиної держави, але продовжують розвивати зв'язки з островом.