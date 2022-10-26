ОК "Південь": окупанти могли отримати завдання тримати Херсон до останнього

Російські окупанти на півдні України вибудовують нові рубежі оборони і готуються утримувати захоплений Херсон, повідомляє Новое время.

Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону в середу, 26 жовтня.

Коментуючи контрнаступ, Гуменюк заявила, що захисники України продовжують активну роботу. Вона також уточнила, що контрнаступ - це "не просто просування вперед", а також виснаження ворога і погіршення його логістики. На південному напрямку від початку тижня знищили чотири ворожі склади з боєприпасами і збили чотири ударні вертольоти Ка-52.

"Оголосити зараз про якісь звільнені території ми не можемо, зокрема тому, що ведемо роботу правим берегом. На лівому залишається ворог, там доволі потужні та укріплені позиції. Ми [повідомивши про успіхи] позначимо місця, де вони зможуть завдавати уражень. Ця частина військової операції знову потребує інформаційної тиші" , — пояснила речниця.

Гуменюк розповіла, що в очікуванні активного контрнаступу захисників України російські війська створили укріплені рубежі оборони і перекинули туди в тому числі елітні підрозділи. Також, незважаючи на постійний вогневий контроль ЗСУ, ворожих позицій на півдні ще багато, додала вона.

За словами речниці, зараз росіяни вибудовують нові рубежі оборони й готуються утримувати Херсон, бо його втрата «буде критичним переломним моментом для імперії»:

«Цілком імовірно, вони отримали завдання „триматися до останнього“».

"Є рубежі оборони, спроби облаштувати лінію, на якій чекатимуть перші проривні сили, є облаштування позицій на лівому березі, зокрема чергових рубежів оборони" , — повідомила Гуменюк.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дощі трохи сповільнили наступ ЗСУ в Херсонській області.

За даними оперативного командування Південь, Сили оборони України звільнили вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області, в яких мешкає понад 12 тисяч людей.