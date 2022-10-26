Німеччина передала Україні додаткові гаубиці та РСЗВ MARS II
Німеччина передала Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню MARS II, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби урядового сайту Німеччини.
Реактивні системи залпового вогню MARS II передають з боєзапасом. Також разом з Нідерландами було передано 4 САУ Panzerhaubitze 2000. Додатково до цього Німеччина передала наступне:
- 2 надводні дрони;
- 6100 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- Боєкомплект 186 000 пострілів до 40-мм гранатометів.
З міркувань безпеки федеральний уряд утримається від надання додаткової інформації доти, доки передача не відбудеться.
Частина постачання пов'язана з ремонтними роботами або виробництво ще не завершено; крім того, як і раніше, надаються деякі послуги з навчання.
Зазначимо, Mіttlere Artillerie Raketen System — німецька реактивна система залпового вогню, яка була прийнята на озброєння Бундесверу в 1990 році. Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 MLRS з незначними доопрацюваннями.
Артилерійська частина системи складається з двох одноразових блоків, в кожному з яких розміщується по шість транспортно-пускових контейнерів (ТПК) з реактивними боєприпасами калібру 227 або 237 мм. Забезпечується максимальна дальність ураження цілей на відстані 45 000 — 70 000 м, в залежності від боєприпасів. Система призначена для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для встановлення мінних полів методом дистанційного мінування.
САУ Panzerhaubitze 2000 — німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом — 30 км.