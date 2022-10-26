ЗМІ: Собчак втекла з Росії, проти неї розпочали кримінальну справу

Російська телеведуча РФ Ксенія Собчак покинула територію країни, вона стала підозрюваною у справі про вимагання у держкорпорації "Ростех", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило джерело російського пропагандистського видання ТАСС у правоохоронних органах РФ, російська служба BBC.

За словами джерела, Собчак підозрюють у вимаганні з метою отримання майна в особливо великому розмірі (пункт "б" частини 3 статті 163 КК РФ). За це в РФ передбачено до 15 років позбавлення волі.

Потерпілим у справі проходить посадова особа Ростеха.

Собчак могли затримати в рамках розслідування кримінальної справи про вимагання, порушеної стосовно її комерційного директора Кирила Суханова.

"Вона виїхала з Москви ще вночі (у вівторок - ред.). При цьому вона вчора купила авіаквитки через інтернет у Дубай, сьогодні - в Туреччину. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників. У підсумку ж вона в'їхала в Литву через Білорусь".

За словами співрозмовника росЗМІ, в оперативників була на руках постанова слідчого про затримання Собчак.