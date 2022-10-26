МВС: пункти для видачі українцям документів відкриються у трьох країнах

Мобільні пункти для видачі документів біженцям з України почнуть працювати у Чехії, Німеччині та Туреччині, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі національного телемарафону.

У цих мобільних пунктах українці зможуть оновити документи або отримати нові у разі їхньої втрати під час евакуації. Записатися в чергу можна онлайн чи особисто.

"Ми постійно працюємо над розширенням переліку документів і послуг, які ми надаємо нашим громадянам за кордоном. І це вже не лише закордонний паспорт або ID-картка, це вже і технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія. Крім того, ми працюємо над покращенням логістики і спрощенням тих процедур, які все ще затягують час" , – сказав Єнін.

У планах Міністерства внутрішніх справ спільно із МЗС відкриття мобільних пунктів у Чехії, Німеччині та Туреччині. Відповідні домовленості із владою цих країн уже існують.

Єнін нагадав, що такі мобільні пункти успішно функціонують у Варшаві, Кракові та Гданську.