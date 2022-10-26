В окупованому Шахтарську Донецької області спалахнула нафтобаза

В окупованому Шахтарську, що на Донеччині, спалахнула нафтобаза. Окупаційна влада заявляє про нібито удар Збройних сил України, повідомляє Новое время.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про масштабну пожежу у районі залізничного вокзалу. Вогонь такої сили, що потужну заграву видно із сусідніх міст та сіл. Шахтарськ знаходиться за 50 кілометрів на схід від Донецька.

Як заявила окупаційна влада, по місцевій нафтобазі було завдано удару.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що спалахнули 12 цестерн з паливом.