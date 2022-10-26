Зеленський: на Бахмутському та Авдіївському напрямках йдуть найзапекліші бої

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 26 жовтня, заявив, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках у Донецькій області зараз тривають найзапекліші бої, повідомляє Новое время.

Глава держави наголосив, що всі захисники України, які тримають позиції на цих напрямках, - герої.

"Там зараз найбільше видно божевілля російського командування: день за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів" , - розповів Зеленський.

Він також сказав, що на інших напрямках продовжуються активні дії. Президент відзначив хоробрість бійців 25-ї повітряно-десантної бригади при звільненні окупованих територій Луганської області.

"Загалом на фронті всюди зміцнюємо наші позиції, скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику й готуємо хороші новини для України" , — додав він.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр казала, що кремлівський режим наказав своїм окупаційним військам захопити Бахмут до кінця жовтня.

Бахмут Донецької області, довоєнне населення якого сягало 80 тисяч людей, кілька місяців залишається найгарячішою точкою боїв за Донбас і на фронті в цілому — це єдиний великий напрямок, де досі намагаються наступати війська РФ.