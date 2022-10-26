ЗМІ: в Ірані стався теракт у мавзолеї, загинули 15 людей

В Ірані в середу, 26 жовтня, стався теракт у мавзолеї міста Шираз. В результаті загинули щонайменше 15 людей, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє іранська агенція IRNA.

За даними агентства, теракт стався о 17:45 за місцевим часом у релігійній святині Ірану - мавзолеї Шах-Черах. Невідомий або невідомі відкрили вогонь по паломниках у найактивніші години у храмі.

Число загиблих під час теракту у храмі досягло 15 людей. Місцевих жителів влада закликала утриматися від скупчення біля мавзолею, щоб надати допомогу постраждалим.

Мавзолей Шах-Черах є однією з головних визначних пам'яток Шираза. У ньому знаходиться усипальниця Ахмада та Мухаммеда, братів імама Рези. Збудований мавзолей у XIV столітті.