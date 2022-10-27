Розвідка Британії: Кремлю все важче ізолювати росіян від наслідків війни

За даними британської розвідки, на тлі війни проти України Кремль намагається відвернути увагу критики громадськості від центрального керівництва, активніше залучаючи регіональних чиновників, повідомляє Новое время.

У своєму зведенні в Twitter відомство нагадує, що 24 жовтня прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" у регіонах Росії. Це було після указу кремлівського диктатора Володимира Путіна про запровадження нового режиму рівнів небезпеки.

"Цей захід, ймовірно, призведе до більш тісної інтеграції регіональних губернаторів у систему національної безпеки Росії. Це ще один захід, спрямований на організацію суспільства, яке продовжує перебувати під тиском війни, розв'язаної Росією проти України" , - йдеться у повідомленні.

У розвідці припускають, що більш активне залучення регіональних чиновників, принаймні, частково спрямоване на те, щоб відвернути критику громадськості від національного керівництва.