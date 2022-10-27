Генштаб: ЗСУ відбили атаки на Донбасі і знищили техніку РФ

За даними Генерального штабу, за добу підрозділу Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка та Мар'їнка у Донецькій області.

Ворог обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку.

Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетних ударів і здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Ворожі удари зазнали міста Куп'янськ, Дружківка та Запоріжжя.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, у тому числі і задіяння ударних БпЛА.

На інших напрямках ворог здійснював обстріл:

на Слобожанському напрямі - з території Російської Федерації, з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Чавунівка, Стрілечтя, Дворічна, Кам'янка, Красне та Стариця;

- з території Російської Федерації, з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Чавунівка, Стрілечтя, Дворічна, Кам'янка, Красне та Стариця; на Куп'янському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фіголівка;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фіголівка; на Лиманському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам'янське та Зарічне;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам'янське та Зарічне; на Бахмутському напрямі - з танків та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яківка, Зеленопілля та Озарянівка;

- з танків та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яківка, Зеленопілля та Озарянівка; на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневої поразки в райони населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Олександропіль та Новокалинове;

противник завдавав вогневої поразки в райони населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Олександропіль та Новокалинове; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Оріхів, Временка, Дорожнянка, Малинівка, Новоукраїнка, Гуляйполе, Залізничне, Новопілля, Ненудне, Ольгівське та Білогір'я;

напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Оріхів, Временка, Дорожнянка, Малинівка, Новоукраїнка, Гуляйполе, Залізничне, Новопілля, Ненудне, Ольгівське та Білогір'я; на Південнобузькому напрямку вогневу поразку зазнали райони 20 населених пунктів, розташованих неподалік з лінією дотику. Від вогню ворожої реактивної артилерії постраждав Нікополь.

На тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, що були мобілізовані тиждень тому. У зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України, фіксуються окремі випадки дезертирства.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневу поразку району зосередження озброєння та військової техніки, складів боєприпасів ворога 25 жовтня поточного року у районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Втрати особового складу уточнюються.

До міської лікарні населеного пункту Голубівка Луганської області протягом 24-25 жовтня було доставлено близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для надання допомоги з Луганська та Кадіївки прибуло кілька хірургічних бригад.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено поразку району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу. За минулу добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БПЛА ворога.

Воїни ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих військових об'єктів противника.