Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 69 220 (+320) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2631 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5364 (+13) од,

артилерійських систем – 1690 (+4) од,

РСЗВ – 379 (+0) од,

засобів ППО ‒ 192 (+0) од,

літаків – 271 (+0) од,

гелікоптерів – 249 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1398 (+19),

крилатих ракет ‒ 351 (+1),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 (+2) од,

спеціальної техніки ‒ 150 (+1).

Дані уточнюються.