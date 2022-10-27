Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 69 220 (+320) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2631 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5364 (+13) од,
- артилерійських систем – 1690 (+4) од,
- РСЗВ – 379 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 192 (+0) од,
- літаків – 271 (+0) од,
- гелікоптерів – 249 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1398 (+19),
- крилатих ракет ‒ 351 (+1),
- кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 (+2) од,
- спеціальної техніки ‒ 150 (+1).
Дані уточнюються.