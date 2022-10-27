Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 69 220 (+320) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2631 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5364 (+13) од,
  • артилерійських систем – 1690 (+4) од,
  • РСЗВ – 379 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 192 (+0) од,
  • літаків – 271 (+0) од,
  • гелікоптерів – 249 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1398 (+19),
  • крилатих ракет ‒ 351 (+1),
  • кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 (+2) од,
  • спеціальної техніки ‒ 150 (+1).

Дані уточнюються.

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