Маск заперечує плани скоротити 75% штату Twitter – Bloomberg

Ілон Маск в середу заявив співробітникам Twitter, що не планує скорочувати 75% працівників після того, як отримає управління компанією, повідомляє Економічна правда.

Як повідомити джерела Bloomberg, Маск заперечив раніше повідомлену у зверненні до співробітників цифру. Очікується, що угода з придбання Twitter на суму 44 млрд доларів повинна бути закрита в п'ятницю,

Попри це, як і раніше очікується, що мільярдер скоротить штат в ході поглинання, що викликає занепокоєння серед працівників.

Раніше в четвер Маск опублікував відеоролик, на якому він заходить в офіс із кухонною раковиною. Він змінив опис свого профілю в Twitter на "Головний твіттер".