У МЗС РФ пригрозили збивати супутники, які використовуються для допомоги Україні

У міністерстві закордонних справ Росії погрожують, що ЗС РФ можуть розглядати як свої «законні цілі» західні комерційні супутники, які використовуються для допомоги Україні.﻿ Як повідомляють російські ЗМІ, про це офіційний представник відомства Костянтин Воронцов заявив на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН, повідомляє Новое время.

За його словами, використання США та іншими західними країнами компонентів цивільної інфраструктури у космосі у збройних конфліктах, «що особливо проявилося під час подій в Україні», є "небезпечною тенденцією".

Воронцов стверджує, що дії Заходу нібито провокують «невиправдані ризики для мирної діяльності у космосі та численних соціально-економічних процесів на землі, від яких залежить добробут людей, насамперед у країнах, що розвиваються».

"Квазіцивільна інфраструктура може стати законною ціллю для удару у відповідь" , — пригрозив представник МЗС РФ.

Раніше завдяки благодійним внескам Фонд Сергія Притули підписав у серпні договір з компанією ICEYE про надання Міністерству оборони України одного зі своїх супутників та доступу до всього сузір'я її космічних апаратів.